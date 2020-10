Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - 21-jähriger Motorradfahrer kommt mit Hubschrauber in Klinik

Edenkoben (ots)

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Motorradunfall sein, der sich gestern Mittag (25.10.2020, 14.20 Uhr) in der Weinstraße zugetragen hatte. Ein 21 Jahre alter Zweiradfahrer verlor kurz nach Ortseingang in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Bei dem anschließenden Sturz zog er sich Frakturen am linken Bein zu und musste mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Gesamtunfallschaden liegt bei knapp 3000 Euro. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell