Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Strafverfahren nach Böllerwurf in Augustfehn - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Am 31.12.2021 wurden im Bereich Augustfehn von bislang unbekannten Tätern aus dem Fenster eines schwarzen Mercedes mit Cloppenburger Kennzeichen Feuerwerkskörper (sog. "Polenböller") geworfen, welche in der Folge detonierten.

Am Silvesternachmittag, gegen 16 Uhr, fuhren zwei unbekannte Täter auf den Parkplatz am Bahnhof in Augustfehn, blieben stehen und warfen einen Knallkörper aus dem PKW vor die Füße einer dreiköpfigen Familie (Eltern mit Kleinkind). Nach der Detonation entfernten sich die Täter vom Tatort. Leider blieb es nicht bei diesem einen gefährlichen Vorfall.

Kurz vor Mitternacht befuhr ein unbekannter Täter, ebenfalls mit einem schwarzen Mercedes mit Cloppenburger Kennzeichen, den Tannenweg in Augustfehn. Hier warf er abermals einen sog. "Polenböller" aus dem Fenster. Dieser traf das Opfer am Kopf und detonierte schließlich auf dem Boden. Kurze Zeit später kam es zu einem dritten Wurf eines solchen Böllers - diesmal in Richtung eines 12-jährigen Kindes. Auch dieser "Polenböller" detonierte.

Gegen 00:45 Uhr wurde der schwarze Mercedes parkend am Tannenweg 18 in Augustfehn vorgefunden. Ein/e mögliche/r Fahrzeugführer/in war nicht vor Ort.

Anzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung wurden gefertigt. Ein Opfer begab sich aufgrund eines Knalltraumas zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus.

Wer hat den schwarzen Mercedes mit Cloppenburger Kennzeichen im Tatzeitraum in Augustfehn und umzu fahren gesehen? Um sachdienliche Hinweise wird gebeten.(01574261/00001232)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell