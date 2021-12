Polizei Düsseldorf

POL-D: Demonstrationen im Innenstadtbereich - Polizei geht von temporären Verkehrsbeeinträchtigungen aus

Düsseldorf (ots)

Die Polizei Düsseldorf geht am kommenden Samstagnachmitttag ,18. Dezember 2021, aufgrund mehrerer Demonstrationen im Innenstadtbereich von temporären Verkehrsbeeinträchtigungen aus.

Eine Versammlung ist als Aufzug geplant und wird ihren Ausgang am Johannes-Rau-Platz nehmen und über mehrere innerstädtische Straßen führen. Eine weitere Versammlung findet fast zeitgleich in Form eines Autokorsos statt. Daher ist insbesondere im Innenstadtbereich im Zeitraum zwischen 14.00 und 20.00 Uhr zeitweilig mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Ihre Polizei Düsseldorf wird versuchen die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

Wir empfehlen, wenn möglich, auf den öffentlichen Personennahverkehr auszuweichen.

