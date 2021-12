Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller - Radfahrer kollidiert mit geöffneter Autotür - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 16. Dezember 2021, 16:55 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern Nachmittag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Eller. Ein Autofahrer hatte den Radler beim Öffnen der Tür seines geparkten Pkw offensichtlich übersehen und es kam zur Kollision.

Ein 69-Jähriger parkte gegen 17 Uhr seinen Daimler am Fahrbahnrand der Richardstraße und öffnete die Fahrertür, um den Wagen zu verlassen. Ein 37-Jähriger, der mit seinem unbeleuchteten Zweirad aus Richtung Posener Straße in Richtung Schlesische Straße unterwegs war, kollidierte mit der sich öffnenden Tür und stürzte zu Boden. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

