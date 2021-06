Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. 19-Jährige vermisst - Unterstützung bei der Suche erbeten

Warendorf (ots)

Seit Mittwochabend (23.06.2021) wird eine 19-jährige Beckumerin vermisst. Die junge Frau ist aus einer Klinik in Telgte abgängig.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: Circa 1,65 Meter groß, schlanke Figur, lange dunkelblonde Haare, Sommersprossen, trägt ein Oberteil mit Leopardenmuster und eine beige Leggins.

Ein Foto der Vermissten finden Sie in unserem Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/telgte-vermisste-person-0

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten machen oder hat sie gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiwache in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell