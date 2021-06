Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Geparktes Auto beschädigt

Warendorf (ots)

Die Spuren an einem beschädigten Auto in Ennigerloh lassen vermuten, dass zwischen Dienstag (22.06.2021, 13.00 Uhr) und Mittwoch (23.06.2021, 07.30 Uhr) ein Fahrradfahrer dagegen gestoßen ist.

Eine 51-jährige Frau aus Ennigerloh hatte ihren gelben Opel Corsa an der Liebigstraße abgestellt. Mittwochmorgen bemerkte sie die Beschädigungen an ihrem Auto. Vermutlich könnte ein Fahrradfahrer das Auto beschädigt haben.

Hinweise zu dem Verursacher bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell