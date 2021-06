Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh- Ostenfelde, Radfahrer angefahren

Warendorf (ots)

Am 23.06.2021, gegen 17:40 Uhr, wurde ein 78-jähriger Beckumer bei einem Verkehrsunfall in Ostenfelde verletzt. Er befuhr mit seinem Rennrad den Fahrradweg von Oelde nach Ostenfelde links der Dorfstraße (L793). Am Ortseingang endet dieser Fahrradweg und Radfahrer sind damit zum Wechsel der Straßenseite verpflichtet, während auswärts fahrende Radler hier den Gehweg benutzen dürfen. Der Rennradfahrer befuhr diesen in Gegenrichtung. Die 46-jährige Fahrerin eines Volvo-SUV, die aus dem Windmühlenweg nach rechts auf die Dorfstraße einfahren wolle, stieß mit dem von rechts kommenden Fahrradfahrer zusammen, der sich dabei vermutlich leicht verletzte. Er wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

