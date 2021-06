Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde, Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am 23.06.2021, gegen 16:50 Uhr, kam es auf der Möhlerstraße (K52) zwischen Oelde und Herzebrock zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Mercedes-Vito und eines Motorrades. Der 50-jährige Motorradfahrer aus Ahlen war zusammen mit einem weiteren Motorradfahrer in Richtung Herzebrock unterwegs. In der Gegenrichtung saß ein 22-Jähriger aus Bielefeld am Steuer des Kleinlasters. In einer langgezogenen Kurve kam es im Begegnungsverkehr aus bislang unbekannter Ursache zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Nach ersten Feststellungen touchierte der Motorradfahrer den Mercedes mit seinem Lenker und verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr danach über den rechten Fahrradweg, stürzte und rutschte eine kleine Böschung hinunter. Dabei zog er sich die schweren Verletzungen zu, die dazu führten, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Der Fahrer des Mercedes-Vito blieb unverletzt. Zur Klärung, welcher der beiden Unfallbeteiligten auf die andere Fahrbahn gefahren war, wurde ein Unfallaufnahmeteam aus Münster zur Unterstützung angefordert. Beide Fahrzeuge wurden durch die Polizei sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße bis 21:30 Uhr gesperrt.

