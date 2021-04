Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Motorradfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am 28.04.2021 kam es gegen 07.35 Uhr auf der L 793 in Höhe Westkirchen zu einem Alleinunfall mit einer Motorradfahrerin, die sich schwer verletzte. Die 19-jährige Warendorferin befuhr die Freckenhorster Straße in Richtung Freckenhorst. In einer Linkskurve verlor die 19-Jährige die Kontrolle über ihr Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Das Krad schleuderte zurück auf die Straße, während die Warendorferin im Graben liegen blieb. Ersthelfer versorgten die junge Frau am Unfallort. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das beschädigte Motorrad wurde abgeschleppt.

