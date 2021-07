Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Schwimmbad beschmiert

Zeugen gesucht

Hünxe (ots)

In der Zeit von Freitag (02.07.), 11.00 Uhr, bis Montag (05.07.) 10.00 Uhr, beschmierten Unbekannte eine Mauer des Schwimmbads an der Straße In den Elsen.

Das Graffiti ist ca. 2 Meter breit, 1 Meter hoch und stellt den Schriftzug "NORD" dar. Die Schmierer benutzten weiße und blaue Sprühfarbe.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell