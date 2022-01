Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche in Einfamilienhäuser +++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag wurden bei der Oldenburger Polizei zwei Einbrüche gemeldet, die sich offenbar im Laufe der vergangenen Tage ereignet haben.

In der Zeit zwischen dem vergangenen Montag (27.12.2021) und Sonntag gegen 16.30 Uhr hatten Unbekannte das Fenster zum Kinderzimmer in einem Einfamilienhaus an der Straße Westeresch aufgehebelt. In dem Haus durchsuchten die Diebe mehrere Räume nach Wertsachen. Aus einem Schlafzimmer entwendeten sie Schmuck, Münzen sowie eine Armbanduhr. Die Täter konnten unerkannt entkommen. (7447)

Ein weiterer Einbruch wurde aus dem Drögen-Hasen-Weg gemeldet: Im Zeitraum zwischen Donnerstagmittag und Sonntagnachmittag schlugen unbekannte Täter mit einem Pflasterstein die Terrassentür eines Einfamilienhauses ein. Auch in diesem Fall durchwühlten die Diebe das Haus nach Wertsachen. Sie flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung. (7470)

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Telefon 0441/790-4115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell