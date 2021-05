POL-ESW: Pressebericht 27.05.2021 - 2

Polizei Eschwege

Zwei Fälle von Sachbeschädigung; Polizei ermittelt in einem Fall gegen 48-Jährigen aus Eschwege

Am Donnerstagmorgen gegen 08.00 Uhr ist ein 48-jähriger Mann aus Eschwege dabei beobachtet worden, wie er am Landgrafenschloss in Eschwege ein Kellerfenster mutwillig eingetreten und dadurch einen Schaden von 50 Euro verursacht hat. Gegen den Mann, der für die Polizei kein Unbekannter ist, laufen nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung.

Eine weitere Sachbeschädigung ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen 07.30 Uhr bei einem Mehrfamilienhaus am Nikolaiplatz. Hier wurde an der Eingangstür ein verglaster Briefkasten eingeschlagen und eine vorhandenen LED-Beleuchtung beschädigt. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 30 Euro aus. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Unfallflucht auf Kaufland-Parkplatz; Polizei sucht Zeugen

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei in Eschwege, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vmtl. am Donnerstagmorgen auf dem Kaufland-Parkplatz in der Thüringer Straße in Eschwege einen grauen Audi A 6 beschädigt hat. Festgestellt hat der Besitzer des Audi den Schaden am Donnerstag gegen 10.45 Uhr. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter habe von einem abgestellten Motorroller der Marke REX das Kennzeichen 279-NDK geklaut. Die Tat geschah zwischen Mittwochabend 22.50 Uhr und Donnerstagmorgen 10.40 Uhr in der Straße Im Tal in Hessisch Lichtenau. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Diebstahl von Spendenbox auch bei einem Schnellrestaurant in Hessisch Lichtenau; Polizei sucht Zeugen

Wie heute Morgen bekannt wurde, kam es offenbar auch in Hessisch Lichtenau zum Diebstahl einer Spendengeldbox, die Unbekannte gewaltsam von der Hauswand eines Schnellrestaurantbetriebes ab hebelten und entwendeten. Betroffen ist in dem Fall der "Drive-In-Schalter eines Schnellrestaurants in der Leipziger Straße.

Auch in Eschwege war es bei einer Filiale des gleichen Gastronomiebetriebes zum Diebstahl von zwei Spendengeldboxen mit Münzgeld gekommen. (s. PM vom 27.05.2021, 10.24 Uhr)

Zur Höhe des Stehl- bzw. Sachschadens können auch in dem jetzt bekannt gewordenen Fall noch keine Angaben gemacht werden. Ersten Ermittlungen zufolge haben die Diebe in dem Fall in Hessisch Lichtenau in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 01.30 Uhr und 02.00 Uhr zugeschlagen. Hinweise nimmt hier die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

