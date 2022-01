Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Räuberischer Diebstahl in Oldenburger Juweliergeschäft +++

Oldenburg (ots)

Am späten Montagnachmittag kam es in einem Juweliergeschäft in der Oldenburger Innenstadt zu einem räuberischen Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter erbeutete dabei mindestens eine wertvolle Armbanduhr.

Nach Zeugenangaben betrat der Täter um 17.10 Uhr das Geschäft an der Kurwickstraße. Drei Mitarbeiter hielten sich zur Tatzeit ebenfalls in den Geschäftsräumen auf. Die Männer konnten beobachten, wie der Unbekannte mit einem Hammer die Glasscheibe vor den Fensterauslagen einschlug und in das dahinter liegende Schaufenster griff. Einer der drei Zeugen habe den Täter daraufhin von der eingeschlagenen Scheibe weggeschubst, wobei sich der 48-Jährige eine Schnittverletzung an der Hand zuzog.

Gemeinsam versuchten die drei Mitarbeiter nun, den Unbekannten am Verlassen des Geschäfts zu hindern; dabei gelang es einem der Zeugen, dem Täter eine Uhr aus der Hand zu reißen, die dieser offenbar entwenden wollte. Schließlich konnte der Unbekannte flüchten, wobei er noch mindestens eine der Uhren aus der Auslage bei sich hatte. Der Mann sei in Richtung Mottenstraße gerannt und dann in den Herbartgang abgeboten, wo die Zeugen ihn schließlich aus den Augen verloren.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 35 bis 45 Jahre alten und kräftigen Mann gehandelt haben. Er habe einen hellblonden oder weißen, kurzen Bart sowie eine blaue Wollmütze getragen. Bekleidet war der Mann nach Zeugenangaben mit dunkler Stepp- bzw. Bomberjacke, blauer Jeans sowie braunen Handschuhen. Der Unbekannte habe zudem eine schwarze "Nike"-Sporttasche bei sich gehabt.

Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum möglichen Täter machen können, werden um Hinweise unter der Telefonnummer 0441/790-4115 gebeten. (12227)

