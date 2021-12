Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Bürogebäude - Täter kamen über Weihnachten

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Schuhstraße

23.12.2021, 13.30 Uhr - 27.12.2021, 08.28 Uhr

Unbekannte sind über Weihnachten in die Büroräume eines Sozialzentrums in der Schuhstraße eingebrochen. Was sie dabei erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand geschah die Tat zwischen Donnerstagmittag 13.30 Uhr und Montagmorgen 08.28 Uhr. Zwei Angestellte hatten den Einbruch bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert.

Wie erste Ermittlungen ergaben, waren Unbekannte zur fraglichen Zeit über gewaltsames Öffnen der Haupteingangstür ins Gebäude gelangt. Anschließend betraten und durchsuchten sie verschiedene Büroräume. Danach verschwanden sie unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeiwache am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

