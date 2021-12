Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Montagsspaziergänger treffen sich in Helmstedter Innenstadt

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, 27.12.2021

Auch am Montag nach Weihnachten trafen sich in der Helmstedter Innenstadt wieder Menschen, um der Versammlung Montagsspaziergang beizuwohnen. Auch diesmal wurde in sozialen Netzwerken zu dieser Aktion aufgerufen. In Helmstedt trafen sich gegen 19.00 Uhr etwa 80 Personen vor dem Rathaus. Die Versammlung bewegte sich über die Straßen in der Helmstedter Innenstadt und wuchs in deren Verlauf auf etwa 100 Personen an. Gegen 20.00 Uhr kehrte der Aufzug auf den Rathausvorplatz zurück, wo sich die Versammlung auflöste. Die Polizei begleitete die Versammlung in deren Verlauf es zu keinerlei Zwischenfällen kam.

