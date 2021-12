Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 10.-12.12.2021 ++

Lüneburg (ots)

Pressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom WE 10.-12.12.2021

Stadt und LK Lüneburg

In der Nacht zu Samstag drangen Unbekannte in den Bürotrakt einer Waschstraße in der Lise-Meitner-Straße und entwendeten dort aus einem Tresor mehrere 100,-EUR.

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen Unbekannte in Mechtersen in eine Lagerhalle ein und entwendeten hier diverse Arbeitsmaschinen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 12.000,-EUR.

Aufgrund eines technischen Defektes gerät ein PKW BMW 520d während der Fahrt auf der Ostumgehung in Brand und brennt komplett aus. Die Fahrerin konnte den 3-jährigen Pkw noch vor dem erweiterten Brand unverletzt verlassen. Die Ab-und Auffahrt Adendorf in Fahrtrichtung Süden musste hierdurch ab 11.20 Uhr für 4 Stunden voll gesperrt werden.

Unbekannte entwendeten am Samstagnachmittag aus einem auf dem Rücken getragenen Rucksack einer 69-jährigen Passantin die Geldbörse in der Großen Bäckerstraße. Neben Bargeld kamen hier auch Personalpapiere weg.

Nachdem im Verlaufe des Samstagnachmittags die Tür einer Wohnung in einem Wohnblock auf dem Kreideberg eingetreten worden war, wurde hier vermutlich ein Laptop entwendet.

Am Samstagvormittag wurden im Bereich der Schule Oedeme Geschwindigkeitskontrollen in einer Tempo-30-Zone durchgeführt. Hier fiel besonders ein 29-jähriger Fahrer auf, der mit gemessenen 72 km/h zwei weitere Fahrzeuge überholte. Darüber hinaus hielt er zudem noch ein Mobiltelefon in der Hand. Ihn erwartet nun eine Geldbuße von 400,-EUR zgl. Verwaltungskosten und einen Monat Fahrverbot.

Polizeikommissariat Uelzen

Samstag, 11.12.2021, 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr: In Kooperation mit dem Ordnungsamt der Stadt Uelzen werden durch zwei Kontrollteams zielgerichtete Überprüfungen von Geschäften im Stadtkern Uelzen hinsichtlich der Einhaltung der Corona-Verordnung vorgenommen. Bei diesen Kontrollen werden u.a. drei Verstöße hinsichtlich nicht getragener MNB bei Beschäftigten festgestellt. Es werden weitere Kontrollen in unterschiedlichster Art geplant und unangekündigt durchgeführt.

Polizeikommissariat Lüchow

Ingewahrsamnahme nach Hausverbot

Ein erheblich alkoholisierter 27-jähriger Mann wollte Freitagnacht nach Streitigkeiten in einem Lokal in Wustrow, die dortige Kneipe nicht freiwillig verlassen und hielt sich im Anschluss auch nicht an das ausgesprochene Hausverbot, sodass der durch die Polizei zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen wurde.

Sachbeschädigung an PKW

In Dannenberg wurde ein in der Straße "Am Landgraben" abgestellter weißer Pkw Kia in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen beschädigt. Hierbei wurden die Scheiben der Fahrer- und Beifahrertür beschädigt und gingen zu Bruch. Zeugen die Hinweise oder Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Dannenberg (05861/ 985760) zu melden.

Brandstiftung an Müllsäcken

In 19273 Neuhaus (Amt Neuhaus), in der Straße "An der Krainke" gerieten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:00 Uhr, dort abgestellte Müllsäcke in Brand bzw. wurden angezündet. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die Personen oder verdächtige Umstände in diesem Bereich beobachtet haben, gebeten sich bei der Polizei Dannenberg 05861/ 985760 zu melden

