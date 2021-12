Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ schwarzer Pkw Ford Focus gesucht in Lüneburg! ++ Einschleichdiebstahl in Wohnhaus - Polizei stellt die Täter ++ Brand in Nebengebäude - Feuerwehr im Löscheinsatz ++

Lüneburg (ots)

Presse - 10.12.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - Gegenstand fliegt auf Autodach von "Bernsteinbrücke" - Polizei ermittelt - Zeugen gesucht

Nach einem Vorfall in den frühen Abendstunden des 04.12.21 im Bereich der Autobahn 39 - Höhe Bardowick - Bernsteinbrücke - ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Gegen 17:45 Uhr war ein Gegenstand aus dem Brückenbereich auf das Panoramadach eines auf der Autobahn fahrenden Pkw Kia geflogen. Ein Insasse wurde durch Scherben leicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. 2439, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl von Handschuhen - Diebin festgestellt

Zu einem Ladendiebstahl kam es am 09.12. gegen 11:30 Uhr in einem Geschäft in der Glockenstraße. Eine amtsbekannte 54-Jährige entwendete ein Paar Damenhandschuhe aus dem Geschäft und wurde dabei von einem Ladendetektiv beobachtet. Die Diebin wurde daraufhin angesprochen und eine Strafanzeige durch die Polizei aufgenommen.

Lüneburg - Taschendiebstahl im Supermarkt

Zu einem erneuten Taschendiebstahl kam es am Vormittag des 09.12. in einem Supermarkt an der Willy-Brandt-Straße. Einer 81-jährigen Lüneburgerin wurde die Geldbörse während des Einkaufens aus ihrer am Körper getragenen und verschlossenen Umhängetasche entwendet. Das Fehlen wurde erst an der Kasse bemerkt. Durch eine aufmerksame Passantin wurde kurzzeitig nach der Tat eine Geldbörse auf dem Parkplatz des Supermarktes aufgefunden, bei der es sich um die der 81-Jährigen handelte. Nach ersten Erkenntnissen fehlte eine geringe Menge Bargeld aus der Geldbörse.

Lüneburg - schwarzer Pkw Ford Focus gesucht in Lüneburg! - Zeugenhinweise

Wegen des Diebstahls eines Pkw vom 22.11. in der Goethestraße ermittelt die Polizei Lüneburg. Die Eigentümerin eines schwarzen Pkw Ford Focus mit dem Kennzeichen LG-CK 660 gab gegenüber der Polizei an, dass ihr Pkw an dem Tag entwendet worden sei, nachdem sie ihn in der Straße geparkt habe. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass der Pkw gegebenenfalls an einer anderen Örtlichkeit im südlichen Bereich von Lüneburg (Rotes Feld) parkt/steht. Wer hat das Fahrzeug in der letzten Zeit gesehen und kann Hinweise dazu geben? Diese nimmt die Polizei Lüneburg unter, 04131-8306 2412 oder 04131-8306 2215, entgegen.

Lüneburg - Einschleichdiebstahl in Wohnhaus - Polizei stellt die Täter

Zu einem Diebstahl aus einem Hausflur kam es in der Nacht vom 09.12. auf den 10.12. im Bereich der Lüneburger Innenstadt. Durch einen Bewohner konnten in der Nacht zwei Personen im Hausflur des Gebäudes festgestellt werden, welche nach ersten Ermittlungen eine Kommode durchsuchten, um Gegenstände zu entwenden. Die vermutlich alkoholisierten Personen flüchteten nach Ansprache durch den Bewohner und verloren teilweise ihr Diebesgut. Durch die daraufhin alarmierte Polizei konnten in unmittelbarer Nähe ein amtsbekannter 40-jähriger Lüneburger und seine ebenfalls amtsbekannte 22-jährige Freundin festgestellt werden. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.

Lüneburg - Versuchter Diebstahl aus einem Pkw - Zeugenhinweise

Zu einem versuchten Diebstahl aus einem geparkten Pkw VW kam es am Morgen des 09.12. in der Lauensteinstraße. Unbekannte öffneten auf bisher ungeklärter Weise den auf einer Hofeinfahrt geparkten Pkw, wobei die Alarmanlage auslöste. Durch die Eigentümerin konnte daraufhin festgestellt werden, dass eine Seitentür des Pkw geöffnet ist. Personen konnten nicht mehr festgestellt werden. Diebesgut wurde nach ersten Ermittlungen nicht erlangt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigung am geparkten Pkw - Zeugenhinweise

Durch Unbekannte wurde in der Nacht vom 08.12. auf den 09.12. ein im Altenbrückerdamm auf einem Parkplatz geparkter Pkw Skoda zerkratzt. Die Fahrer und Beifahrertür, sowie oberhalb des Radkastens hinten rechts konnten diverse Lackkratzer festgestellt werden. Außerdem ist ein Reifen beschädigt worden. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, 04131-83062215, entgegen.

Reppenstedt - Verursacher flüchtet nach Verkehrsunfall mit geparktem Pkw - Zeugenhinweise

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es zwischen dem 08.12. 15:40 Uhr, und dem 09.12., 09:30 Uhr, im Bussardweg. Ein bisher unbekannter Verursacher touchierte mit einem bisher unbekannten Fahrzeug einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw Audi. Dieser wurde beschädigt und es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, 04131-244480, entgegen.

Lüneburg - Parkplatzunfall mit diversen Beteiligten - Zwei Personen leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Pkw kam es am Nachmittag des 09.12. auf einem Parkplatz in der Straße Am Alten Eisenwerk. Die 71-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Ford beabsichtigte den Parkplatz zu verlassen, verwechselte jedoch beim Anfahren nach ersten Erkenntnissen Bremspedal und Gaspedal und fuhr rückwärts. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem gerade ausparkenden Pkw Audi. Aufgrund dieses Anstoßes erfolgte eine Kettenreaktion wodurch noch drei weitere Pkw beschädigt wurden. Die 35-jährige Fahrerin des Pkw Audi und ihre 41-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Lüneburg/Bleckede - Die Polizei kontrolliert ..

Durchfahrtskontrollen wurden am Nachmittag des 09.12. in der Salzstraße in Lüneburg durch die Polizei durchgeführt. Hierbei wurden innerhalb einer Stunde mehr als zehn Verstöße festgestellt und geahndet. Am Morgen des 10.12. wurde in Bleckede ein 26-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Opel kontrolliert. Dieser führte seinen Pkw ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Diese wurde ihm bereits entzogen. Den 26-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Lüneburg - Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht - Zeugenhinweise

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es zwischen dem 09.12., 21:00 Uhr, und dem 10.12., 08:00 Uhr, in der Stöteroggestraße. Ein geparkter Pkw Ford Fiesta wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert und dabei beschädigt. Der unbekannte Verursacher verlor bei dem Unfall sein Spiegelglas und flüchtete anschließend. Der Sachschaden liegt bei 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Schnega, OT. Gielau - Brand in Nebengebäude - Feuerwehr im Löscheinsatz

Zu einem Sachschaden von gut 10.000 Euro kam es durch einen Schwellbrand in einem Nebengebäude/Lagerhalle auf einem landwirtschaftlichen Gehöft in Gielau in den Morgenstunden des 03.12.21. Die Feuerwehr war gegen 07:30 Uhr im Löscheinsatz. Zu Personenschäden kam es nicht. Die Polizei ermittelt.

Dannenberg - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Schaden an Tür

Die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses im Develangring brachen Unbekannte in der Nacht zum 09.12.21 auf. Die Täter gelangten in den Hausflur. Gestohlen wurde nichts; Sachschaden 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Landkreis Uelzen - #Hinweis: erneute Anrufe durch falsche Polizeibeamte - Sprechen Sie mit Angehörigen über die Betrugsmaschen Nachdem es im Verlauf des 08.12. im Landkreis Lüneburg zu diversen Anrufen durch falsche Polizeibeamte kam, verlegten die Täter ihren Schwerpunkt am 09.12.21 in den Landkreis Uelzen. Hierbei wurde unter anderem versucht mit erfundenen Geschichten das Vertrauen der Angerufenen zu erschleichen bzw. den Angerufenen angebliche Kriminalgeschichten (Raubüberfall in der Nachbarschaft) aufzutischen. In allen Fällen bemerkten die Angerufenen den Schwindel. Um nicht selbst Opfer eines solchen "Schockanrufes" zu werden, beachten Sie folgende Hinweise der Polizei:

Seien Sie misstrauisch und bewahren Sie Ruhe!

- Lassen Sie sich am Telefon keine Informationen über Angehörige und Freunde entlocken. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen! - Rufen Sie zur Überprüfung Ihre Angehörigen unter den Ihnen bekannten Rufnummern an und / oder erzählen Sie einer Person Ihres Vertrauens von den Anrufen! - Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt - legen Sie einfach auf! - Bedenken Sie: Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig. Ebenfalls kann man einer Strafverfolgung nicht durch die Zahlung einer hohen Geldsumme entgehen. - Informieren Sie eine Polizeidienststelle!

In diesem Zusammenhang appelliert die hiesige Polizei erneut an Kinder, Lebenspartner und Angehörige von älteren Menschen: "Sprechen Sie aktiv über diese Betrugsmaschen und vereinbaren Sie Verhaltensweisen bzw. Gespräche miteinander bei möglichen Anrufen! Werden Sie aktiv! Es ist Ihr Erbe/Vermögen, welches in die falschen Hände gerät."

Bad Bodenteich - "Kollision"

Zu einer Kollision zweier Fahrzeuge kam es in den Mittagsstunden des 09.12.21 auf der Landesstraße 265 - Bomker Straße. Ein 26 Jahre alter Fahrer eines Lkw MAN war gegen 12:40 Uhr auf dem Gemeindewege Schostorf - Bomke unterwegs und übersah an der Kreuzung zur Landesstraße 265 einen von rechts kommenden Pkw VW Polo. Es entstand ein Sachschaden von gut 16.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Eimke - Brennholz gestohlen

Gut 1,5 Raummeter Brennholz stahlen Unbekannte im Verlauf des 08.12.21 während der Abwesenheit der Bewohner aus einem nicht verschlossenem Schuppen im Trauener Weg. Es entstand ein Schaden von gut 90 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen, OT. Holdenstedt - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 33 Jahre alten Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Lüneburg stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 10.12.21 in der Holdenstedter Straße. Bei der Kontrolle des junge Mannes gegen 10:20 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

