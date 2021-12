Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Landkreis Lüneburg - Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte ++ Clenze - Zapfpistole vergessen, los- und weggefahren ++ Lüder - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 09.12.2021

Lüneburg

Lüneburg - Verkehrsunfall beim Abbiegen - Fußgängerin leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 08.12. gegen 17:00 Uhr in der Bleckeder Landstraße Ecke Pulverweg. Eine 30-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Renault beabsichtigte von der Bleckeder Landstraße nach links in den Pulverweg abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 18-jährige Fußgängerin, welche gerade die Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß und die Fußgängerin wurde leicht verletzt ins Klinikum verbracht. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Landkreis Lüneburg - Erneute Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte

Im Verlauf des 08.12. kam es im Landkreis Lüneburg zu diversen Anrufen durch falsche Polizeibeamte. Hierbei wurde unter anderem versucht mit erfundenen Geschichten das Vertrauen der Angerufenen zu erschleichen und sie unter Druck zu setzen. Dabei handelte es sich vorwiegend um sogenannte "Schockanrufe".

Einen solchen Anruf erhielt auch eine 61-Jährige aus Westergellersen. Ihr wurde durch die Unbekannten mitgeteilt, dass sie 55.000 Euro Kaution für ihre Tochter zahlen müsse, da diese einen tödlichen Unfall verursacht habe. Die 61-Jährige erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch.

Um nicht selbst Opfer eines solchen "Schockanrufes" zu werden, beachten Sie folgende Hinweise der Polizei:

Seien Sie misstrauisch und bewahren Sie Ruhe!

- Lassen Sie sich am Telefon keine Informationen über Angehörige und Freunde entlocken.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen!

- Rufen Sie zur Überprüfung Ihre Angehörigen unter den Ihnen bekannten Rufnummern an und / oder erzählen Sie einer Person Ihres Vertrauens von den Anrufen!

- Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt legen Sie einfach auf!

- Bedenken Sie:

Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig. Ebenfalls kann man einer Strafverfolgung nicht durch die Zahlung einer hohen Geldsumme entgehen.

- Informieren Sie eine Polizeidienststelle!

In diesem Zusammenhang appelliert die hiesige Polizei erneut an Kinder, Lebenspartner und Angehörige von älteren Menschen: "Sprechen Sie aktiv über diese Betrugsmaschen und vereinbaren Sie Verhaltensweisen bzw. Gespräche miteinander bei möglichen Anrufen! Werden Sie aktiv! Es ist Ihr Erbe/Vermögen, welches in die falschen Hände gerät."

Lüneburg - Fahren unter Einfluss von Medikamenten - Untersagung der Weiterfahrt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 09.12. gegen 04:45 Uhr in der Willy-Brandt-Straße konnte bei einem 62-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw Skoda festgestellt werden, dass dieser seinen Pkw unter dem Einfluss von Medikamenten führte. Durch diesen wurde gegenüber der Polizei eingeräumt regelmäßig starke Schmerzmittel (Opioide) zu konsumieren. Eine Blutentnahme wurde aus diesem Grund durchgeführt und eine Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt.

Lüneburg - Polizei kontrolliert die geltenden Corona-Regeln

Die Polizei Lüneburg hat am Mittwoch, 08.12., erneut die Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Verordnung kontrolliert. Die Kontrollen wurden vorwiegend im Öffentlichen Personennahverkehr und in der Innenstadt von Lüneburg durchgeführt. Insgesamt wurden über 400 Personen im Laufe des Tages kontrolliert. Hierbei wurde über 130 Mal auf eine fehlende Mund-Nasen-Bedeckung hingewiesen. Zudem mussten über 20 Personen aus den kontrollierten Bussen begleitet werden, da die aktuell geltenden 3G-Regeln nicht eingehalten wurden.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - Zapfpistole vergessen, los- und weggefahren - Polizei ermittelt

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen eine 53 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Ford. Die Dame hatte in den Abendstunden des 07.12.21 an der Tankstelle in der Ostpreußenstraße ihr Fahrzeug betankt, vergaß vermutlich die Zapfpistole, so dass diese im Tankstutzen verblieb und fuhr gegen 20:30 Uhr los. Die Zapfpistole wurde vom Schlauch abgetrennt. Die Frau fuhr weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sie konnte durch Bilder der Überwachungskamera ermittelt werden. Ob sie den Vorfall gar nicht wahrnahm, muss jetzt ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden von gut 800 Euro.

Dannenberg - Einbruch in Bürogebäude

In ein Bürogebäude An der Kirche brachen Unbekannte in der Nacht zum 09.12.21 ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine rückwärtige Terrassentür, gelangten ins Gebäude und machten sich an einem Wertgelass zu schaffen. Sie konnten Bargeld erbeuten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Clenze - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 08.12.21 in der Lüchower Straße. Bei der Kontrolle waren insgesamt fünf Fahrer zu schnell unterwegs. Der Schnellste wurde mit 69 bei erlaubten 50 km/h gemessen.

Uelzen

Schwienau/UE-Hainberg - aufgefahren - verletzt ins Klinikum

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Nachmittagsstunden des 08.12.21 auf der Landesstraße 250 im Bereich Immenhof. Ein 49 Jahre alter Fahrer eines Transporters Mercedes war gegen 16:00 Uhr kurz abgelenkt und fuhr auf einem vor ihm abbiegenden Pkw Opel Astra einer 55-Jährigen auf. Die 55-Jährige erlitt Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 18.000 Euro. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Gerdau - alleinbeteiligt mit Leichtkraftrad gestürzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt ein 16 Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrads Aprilia in den Abendstunden des 08.12.21 auf der Kreisstraße 35. Der Jugendliche war gegen 19:15 Uhr in einer Linkskurve ins Schleudern gekommen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro.

Uelzen, OT. Westerweyhe - Glasfüllung eingeschlagen

Die Glasfüllung der Eingangstür des Kindergartens schlugen Unbekannte in der Nacht zum 09.12.21 in der Industriestraße ein. Zu einem Einbruch kam es nicht. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Lüder - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - zehn Verstöße - ein Fahrverbot

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 08.12.21 auf der Landesstraße 265 - Bodenteicher Straße. Dabei waren insgesamt zehn Fahrer zu schnell unterwegs. Den Tagesschnellsten, einen 28 Jahre alten Seat-Fahrer, erwartet mit 85 bei erlaubten 50 km/h ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld von 260 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell