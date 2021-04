Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand eines Thuja-Strauches in Malberg

Malberg (ots)

Am 09.04.2021 wird um 16:30Uhr wird der Polizeiinspektion Betzdorf der Brand eines Einfamilienhauses gemeldet. Vor Ort stellte sich die Sachlage harmloser dar. Die Ermittlungen ergaben, dass der 59- jährige Hauseigentümer unmittelbar neben einem Thuja- Strauch einen Grill entzünden wollte. Die Flammen schlugen jedoch auf den Strauch über und setzten diesen in Brand. Der Hauseigentümer versuchte den Brand selbstständig zu löschen. Dabei zog er sich leichte Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung zu. Weiterhin zogen die Rauchgase ins Wohnhaus, sodass die Feuerwehr Malberg/ Rosenheim das Haus lüften musste. Durch die Rauchgase war das Wohnhaus zeitweise, auf Grund einer zu hohen Kohlenstoffmonoxidkonzentration, unbetretbar. Der Gesamtschaden wird auf 100EUR geschätzt. Der Hauseigentümer wurde vorsorglich in Krankenhaus gebracht.

