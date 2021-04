Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Tatklärung Sachbeschädigungen durch Graffiti am Regio-Bahnhof und Polizeiwache

57537 Wissen, Nassauer Str., Steinbuschanlage (ots)

Am Do., 06.04.2021, gegen 13:52 Uhr, erhielt die Polizeiwache Wissen einen Hinweis auf eine männliche Person im Bereich der Steinbuschanlagen, welche Betäubungsmitteln bei sich haben soll. Aufgrund der Personenbeschreibung des Hinweisgebers konnte die Person an der angegebenen Örtlichkeit angetroffen werden. Bei der Überprüfung und Durchsuchung des 21-jährigen Mannes aus der Verbandsgemeinde Wissen wurden Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Sporttaschen konnten außerdem Spraydosensprühköpfe, eine Pappschablone für das Aufsprühen des Logos "57 ORG", sowie ein mit Sprühfarbe verunreinigter Parka und schwarze Adidas-Schuhe mit weißer Sohle sowie weitere Beweismittel aufgefunden werden. Die Pappschablone kann zweifelsfrei den Graffitis zugeordnet werden, bei denen am 27./28.02.2021 u.a. mehrere Bereiche des Regio-Bahnhofes und das Gebäude der Polizeiwache Wissen beschädigt wurden. Bei diesen Taten entstand bei der Überwachungskamera am Regio-Bahnhof eine Bildaufnahme, welche den 21-Jährigen genau mit dem bei ihm aufgefundenen Parka und Adidas-Schuhen zeigt. Die angezeigten Sachbeschädigungen durch Graffiti am 27.03.2021 am Regio-Bahnhof und am 06.04.2021 in den Steinbuschanlagen gehen ebenfalls auf das Konto des 21-jährigen Sprühers. Die Ermittlungen zu weiteren Sachbeschädigungen dauern an.

