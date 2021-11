Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 021121-853: Angriff am helllichten Tag

Bergneustadt (ots)

Ein 18-jähriger Gummersbacher ist am Montag (1. November) auf einem Parkplatz eines Baumarkts in der Brückenstraße von zwei unbekannten Männern angegriffen und bedroht worden. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Netto-Markt.

Personenbeschreibung:

1. Person: etwa 1,70 Meter groß, schmale Statur, kurze dunkle Haare, langer Bart, südeuropäisches Aussehen 2. Person: etwa 1,80 Meter groß, korpulent, dunkle Haare, südeuropäisches Aussehen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell