Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 021121-852: Einbrecher überrascht

Wiehl (ots)

Unbekannte sind am Sonntagabend (31. Oktober) zwischen 19:15 Uhr und 19:25 Uhr in eine Wohnung in der Straße "Im Baumhof" eingebrochen. Dort durchwühlten sie Schränke und Schmuckschatullen. Ein Anwohner wurde auf das Licht in der Wohnung aufmerksam, da die Wohnung derzeit leer steht. Durch ein offenstehendes Küchenfenster blickte er in die Wohnung und sah im Flur eine Person (schlank, 1,85 bis 1,95 groß, bekleidet mit einem Kapuzenpullover). Dann ging das Licht sofort aus. Offenbar flüchtete der Täter anschließend sofort, denn die hinzugerufene Polizei traf in der Wohnung niemanden mehr an.

Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

