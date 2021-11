Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 021121-850: Dachziegel fällt auf fahrendes Auto

Morsbach (ots)

Dachziegel haben am Montag (1. November) ein fahrendes Auto beschädigt. Ein 58-jähriger BMW-Fahrer aus Steinebach an der Sieg fuhr gegen 09:40 Uhr auf der L 94 aus Waldbröl kommend in Richtung Wallerhausen. Von dem vor ihm fahrenden Transporter fiel ein Dachziegel herunter. Teile davon trafen Stoßstange, Motorhaube und Windschutzscheibe des BMW. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort. Es soll sich um einen männlichen Fahrer im Alter von etwa 40 bis 50 Jahren handeln. Er hatte dunkle Haare und einen Bart. Unterwegs war er mit einem weißen Transporter, auf dem schwarze Aufkleber in Form von "Waldtieren" angebracht waren. Das abgelesene Kennzeichen beginnt mit AK-FU.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 022611 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell