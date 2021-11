Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 021121-849: Geparktes Auto touchiert und weggefahren

Radevormwald (ots)

Die Polizei sucht Hinweise zu einem flüchtigen Unfallfahrer.

Am Montagvormittag (1. November) beobachtete ein Zeuge in der Kirchstraße in Dahlerau einen Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer wollte um 10:30 Uhr dem Gegenverkehr ausweichen und fuhr dafür in eine Parklücke. Dort touchierte er einen geparkten blauen VW Golf, an dem dabei ein Schaden von etwa 1000 Euro entstand. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Wuppertalstraße fort. Nach Zeugenaussagen soll der Fahrer zwischen 60 und 70 Jahre alt sein. Er hat graue Haare und einen grauen Bart. Unterwegs war er mit einem vermutlich älteren Modell der Marke Mercedes Daimler C oder E-Klasse.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

