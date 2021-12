Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Rehlingen - Nachbarschaftsstreitigkeiten enden in einer Körperverletzung ++ Lüneburg - Mit über 2,8 Promille hinterm Steuer ++ Uelzen - Verkehrsunfall unter Einfluss - Fußgängerin leicht verletzt++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 08.12.2021

Lüneburg

Rehlingen - Nachbarschaftsstreitigkeiten enden in einer Körperverletzung

Wütend über den Umstand, dass sein Nachbar das Grundstück betrat, war ein 61-jähriger Rehlinger am Mittag des 17.12. Dieser geriet nach ersten Erkenntnissen dann mit seiner 64-jährigen Nachbarin und seinem 85-jährigen Nachbar in einen Streit. Daraufhin gab es ein Streitgespräch, in welchem zunächst geschubst und im Anschluss mit Holzlatten geschlagen wurde. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Auseinandersetzung wird handgreiflich

Zu einem handfesten Streit kam es am Nachmittag des 07.12 im Altenbrückerdamm. Eine 17-Jährige und eine 26-Jährige stritten sich zunächst verbal, wobei es dann zu einer wechselseitigen Körperverletzung kam. Dabei schlug die 17-Jährige nach ersten Erkenntnissen unter anderem mit ihrer Tasche umher. Im Rahmen dessen wurden beide Beteiligten leicht verletzt. Die Polizei leitete Strafverfahren ein.

Lüneburg - Weitere Nachbarschaftsstreitigkeiten eskalieren - Beide Beteiligten leicht verletzt

Zu einer weiteren handfesten Auseinandersetzung kam es in der Nacht des 08.12. gegen 00:45 Uhr im Bereich Neu-Hagen. Nach vorangegangenen Streitigkeiten über die Lautstärke trafen sich ein 36-Jähriger und ein 19-Jähriger auf der Straße, um miteinander zu sprechen. Nach ersten Erkenntnissen holte der 19-Jährige dann etwas aus seiner Tasche und schlug dem 36-Jährigen gegen den Kopf. Dieser wehrte sich gegen den Angriff. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - mehrere Ladendiebe durch Ladendetektiv gestellt

Zu mehreren Diebstählen kam es am 07.12. gegen Mittag und am Nachmittag in einem Ladengeschäft in der Grapengießerstraße. Durch den Ladendetektiv wurden zunächst zwei 27- und 28-jährige Männer beobachtet, wie sie Parfümflaschen in ihre Jackentaschen steckten. Diese wurden dann durch den Ladendetektiv darauf angesprochen. Durch die Polizei wurden die Personalien festgestellt und Videoaufzeichnungen gesichert.

Wenige Stunden später kam es zu einem weiteren Ladendiebstahl. Ein 22-jähriger Lüneburger entwendete im Geschäft Kopfhörer aus den Verpackungen und wurde auch hier durch den Ladendetektiv beobachtet. Der 22-Jähriger wollte an der Kasse nur einen kleinen Teil bezahlen und wurde aus diesem Grund angesprochen. Auch ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Lüneburg - Sachbeschädigung an einer Garage - Zeugenhinweise

Am Morgen des 07.12. zwischen 07:45 Uhr und 09:00 Uhr kam es im Bereich der Johanna-Kirchner-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Garagentor. Unbekannte besprühten dies mit Farbe. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Mit über 2,8 Promille hinterm Steuer

Am Abend des 07.12. konnte im Bereich der Erbstorfer Landstraße ein 41-jähriger Lüneburger durch die Polizei festgestellt werden, welcher seinen Pkw VW unter Alkoholeinfluss führte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,8 Promille. Darauf folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins.

Rehlingen - Zusammenstoß auf der B209 - Fahrzeugführerin leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am 07.12. gegen 16:30 Uhr auf der B209 zwischen Rehrhofer Heide und dem Greifvogelgehege wurde eine 58-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 58-Jährige mit ihrem Pkw Renault die B209 in Richtung Munster. Die 58-Jährige kam aus bislang ungeklärter Ursache ins Rutschen und gelangte in den Gegenverkehr. Hierbei kollidierte sie mit dem Lkw eines 33-Jährigen. An dem Pkw Renault waren trotz winterlicher Temperaturen lediglich Sommerreifen montiert. Der Sachschaden liegt bei 20.000 Euro.

Lüneburg - Verursacher flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugenhinweise

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Abend des 07.12. gegen 21:20 Uhr im Bereich der Erbstorfer Landstraße. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer bog mit seinem weißen Pkw (Ford oder Citroen) links vor einer Verkehrsinsel ab, sodass dieser auf die Gegenfahrbahn fuhr. Aus diesem Grund musste ein 66-jähriger Fahrer eines Pkw VW abbremsen und wurde durch den anderen Pkw touchiert. Dieser fuhr zudem noch gegen ein Verkehrsschild auf der Verkehrsinsel und entfernte sich im Anschluss ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Einbruchdiebstahl auf Baustelle - Zeugenhinweise

Zu einem Einbruch kam es in der Nacht vom 07.12. auf den 08.12. im Bereich einer Baustelle Auf der Hude. Unbekannte öffneten gewaltsam ein Fenster und betraten das Gebäude. Dort wurden ebenfalls verschlossene Türen gewaltsam geöffnet und mehrere Arbeitsmaschinen entwendet. Eine Spurensicherung wurde durch die Polizei Lüneburg durchgeführt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Amelinghausen - Diebe erlangen Wertgegenstände bei Einbruch - Zeugenhinweise

Zu einem weiteren Einbruch kam es in einem Gebäude in der Lüneburger Straße in der Nacht vom 07.12. auf den 08.12. Unbekannte warfen Fensterscheiben ein und entwendeten ein Wertgelass. Im Anschluss flüchteten die Diebe unerkannt. Eine Spurensicherung am Tatort wurde durchgeführt. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-939820, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Einbruch ins Gemeindebüro misslingt - Zeugenhinweise

Zu einem versuchten Einbruch kam es zwischen dem 05.12 und dem 07.12. in der Straße An der Kirche. Unbekannte versuchten die Eingangstür zum Gemeindebüro mittels unbekanntem Gegenstand zu öffnen. Dies misslang offensichtlich und die Täter flüchteten unverrichteter Dinge. An der Tür entstand ein geringer Schaden.

Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-985760, entgegen.

Neu Darchau, OT Glienitz - Schwelbrand in der Küche - Keine Verletzten

Zu einem Schwelbrand kam es am Abend des 07.12. gegen 18:30 in der Elbuferstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Teil einer Zwischenwand in der Küche eines Wohnhauses in Brand. Durch die Bewohner wurde der Schwelbrand eigenständig gelöscht. Eine Nachkontrolle durch die alarmierte Feuerwehr erfolgte. Es entstand ein geringer Gebäudeschaden.

Zernien - Unbekannte entwenden Diesel aus geparktem Lkw - Zeugenhinweise

Zu einem Diebstahl von mehreren hundert Litern Diesel kam es in der Nacht des 08.12. zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr im Bereich eines Parkplatzes an der B191 zwischen den Ortschaften Timmeitz und Zernien. Unbekannte entwendeten aus dem geparkten Lkw den Diesel aus dem Tank, sodass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Verkehrsunfall unter Einfluss - Fußgängerin leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Nachmittag des 07.12. vor einem Parkplatz in der Straße Auf dem Diek. Ein 38-jähriger Fahrer eines Pkw Bmw übersah beim Abbiegen auf den Parkplatz eine auf dem Gehweg befindliche 53-jährige Fußgängerin. Diese wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein im Anschluss durchgeführter Urintest bei dem 38-Jährigen verlief positiv, sodass eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel angenommen wird. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde durch die Polizei untersagt.

Suderburg - Diebstahl von Baumaterialien - Zeugenhinweise

Zu einem Diebstahl auf einer Baustelle kam es in der Nacht vom 07.12. auf den 08.12. Bisher unbekannte Täter entwendeten ein Verkehrsschild, ein Baustellenschild, sowie daran angebrachte Leuchten mit Batterie. Weiter wurde aus einem Bagger ein Erste-Hilfe-Kasten entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Suderburg, 05826-958970, entgegen.

Uelzen - Versuchter Einbruch in ein Bürogebäude - Zeugenhinweise

Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Nacht zwischen dem 07.12. und dem 08.12. in einem Bürogebäude in der Veerßer Straße. Unbekannte versuchten in das Gebäude einer Firma zu gelangen, wozu unter anderem ein Bewegungsmelder beschädigt wurde. Ein Eindringen in das Objekt erfolgte nach ersten Ermittlungen nicht. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, 0581-99300, entgegen.

