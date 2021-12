Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 03.12.21 - 05.12.21 ++

Presse Lüneburg v. 03.12.21-05.12.21 ++

Lüneburg

Lüneburg - Wegen eines Streits um einen Spielautomaten in einer Gaststätte in der Marcus-Heinemann-Straße wurde am Freitagabend die Polizei gerufen, da sich ein 35-jähriger Beteiligter vor Ort nicht beruhigte und die Lokalität trotz Hausverbots nicht verlassen wollte. Auch mehrfachen Aufforderungen der Beamten kam er nicht nach. Als er schließlich mit zur Wache sollte, ging er auf die Beamten los und biss einem in den Finger. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und er verbrachte die weitere Nacht bei der Polizei.

Lüneburg - Vermutlich aufgrund von Nässe kam am frühen Sonntagmorgen ein 29-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der B 216 zwischen Lüneburg und Barendorf von der Fahrbahn ab. Der Pkw fuhr zunächst nach links in den Grünstreifen und dann anschließend in den rechten Seitenraum. Hierbei wurde ein Stahlzaun durchfahren. Schließlich kam der Pkw an einem Baum zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von insgesamt 55.000 Euro.

Lüneburg - Erbost darüber, dass sie am frühen Sonntagmorgen aufgrund von Platzmangel keinen Zutritt zu einer Kneipe auf dem Stintmarkt erhielt, ging eine 52-jährige Frau auf den Türsteher los. Sie schlug ihm gegen den Hals und in die Rippen. Die hinzugerufene Polizei stellte eine Alkoholbeeinflussung von 1,74 Promille bei der Frau fest. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Lüneburg - Zu einem Einbruchsversuch kam es bereits am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr in der William-Watt-Straße. Während sich die Bewohner im Gebäude aufhielten, versuchte ein bislang unbekannter Mann, ins Haus zu gelangen. Zunächst beschädigte er zwei Bewegungsmelder, anschließend versuchte er einen Rollladen hochzuschieben. Als dies misslang, entfernte er sich. Am Freitagabend bemerkte ein Bewohner eines Hauses in der Elversstraße einen Mann, der sich gegen 20 Uhr auf der Terrasse aufhielt und versuchte, die Terrassentür zu öffnen. Der vermeintliche Einbrecher flüchtete.

Lüneburg - Am Samstag kontrollierte die Polizei in der Lüneburger Innenstadt die Einhaltung der Coronavorschriften. Hier wurden insgesamt 132 Verstöße gegen die sog. Maskenpflicht festgestellt. Außerdem wurden Fahrgäste in über 20 Bussen hinsichtlich der 3G-Regelung kontrolliert. Hierbei wurden 21 Personen wegen fehlender Nachweise des Busses verwiesen.

Lüchow-Dannenberg

Trunkenheitsfahrt nach Weihnachtsfeier

In den frühen Morgenstunden wurde am Sonntag im Stadtgebiet Lüchow ein Ford Focus kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 39-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,35 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Pkw Brand

Am Freitagvormittag geriet ein Mercedes Sprinter während Handwerkerarbeiten an einem Wohnhaus in Quickborn auf Grund eines technischen Defekts in Brand. Hierdurch wurde das Fahrzeug samt Werkzeug vollständig zerstört und am Wohnhaus entstand leichter Sachschaden. Der Brand wurde durch die FFW Quickborn gelöscht.

Verkehrsunfall mit Lkw

Am Samstagmorgen ist auf der Umgehungsstraße in Dannenberg (B191) ein 24-jähriger mit seiner Sattelzugmaschine alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei kippte das mit Kartoffeln beladene Gespann auf die rechte Seite und verursachte Flurschaden. Anschließend wurde die Sattelzugmaschine durch örtliche Landwirte Entladen. Zur Bergung des Lkw wurde die B191 ca. 2 Stunden gesperrt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt der Gesamtschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Uelzen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, gegen 21:10 Uhr, wurde in Ebstorf, Sprengelstraße, ein 20-jähriger e-Scooter-Fahrer kontrolliert. Das Fahrzeug ist ohne entsprechende Typengenehmigung und somit zulassungs- und versicherungspflichtig. Der Fahrer stand unter Betäubungsmitteleinfluss und ist nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Streitigkeiten/Widerstand

Am Samstag, gegen 07:20 Uhr, wurden in Uelzen, Hauenriede, Streitigkeiten zwischen einem 29-jährigen Mann und seiner 28-jährigen Freundin gemeldet. Der Mann rief selber bei der Polizei an und meldet, dass es gleich eskaliert. Bei Eintreffen der Polizei war der Anrufer nicht mehr vor Ort. Die Freundin gab an, dass es eine verbale Auseinandersetzung gab und der Freund. stark alkoholisiert sei. Gegen 08:00 Uhr, rief der Mann dann erneut auf der hiesigen Dienststelle an. Beim Eintreffen der Polizei geht der Verursacher unvermittelt auf die Straße und stellt sich vor den fahrenden Funkstreifenwagen, sodass die eingesetzten Polizeibeamten zum Stopp gezwungen sind. Anschließend tritt der Verursacher an die Fahrertür und stellt sich bedrohlich auf. Dem Mann wird aufgrund der vorherigen Streitigkeiten und aggressiven Verhaltens die Ingewahrsamnahme angedroht. Am Bohldamm folgte dann gegen 09:30 Uhr ein weiterer Einsatz. Der Mann kündigt erneut telefonisch an, den Streit eskalieren zu lassen. Er wurde angetroffen und eine Ingewahrsamnahme durchgesetzt. Hierbei leistet der Beschuldigte Widerstand und beleidigt die eingesetzten Beamten verbal. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Der Beschuldigte verbrachte den Rest des Tages in einer Gewahrsamszelle. Diverse Strafverfahren wurden eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr

Samstag, gegen 02:30 Uhr wurde in Uelzen, Bernhard-Nigebur-Straße, eine 32-jährige Frau mit ihrem PKW kontrolliert. Sie führte den PKW im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt.

