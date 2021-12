Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg/Uelzen - Erneut Taschendiebstähle beim Einkaufen ++ Lüneburg - Versuchter Tageswohnungseinbruch in Wohnhaus ++ Dannenberg - Altkleidercontainer aufgebrochen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 03.12.2021

Lüneburg

Lüneburg - Erneut Taschendiebstähle beim Einkaufen - "Tatort Einkaufswagen" - Polizei mahnt zur Umsicht! - Tragen Sie Ihre Wertsachen am Körper!

Ein Taschendiebstahl ereignete sich am Morgen des 02.12. gegen 10:00 Uhr im Bereich eines Supermarktes in der Harvey-Benjamin-Fuller-Straße. Einer 86-Jährigen wurde während des Einkaufens ihre Geldbörse aus der getragenen Handtasche entwendet. Darin befand sich unter anderem ein geringer Bargeldbetrag.

Zu einem weiteren Taschendiebstahl kam es am Nachmittag des 02.12. gegen 15:15 Uhr in einem Supermarkt in der Universitätsallee. Zwei bisher unbekannte Täter entwendeten die Geldbörse mit einer geringen Menge Bargeld aus der Handtasche einer 94-Jährigen, während diese grade ihren Einkaufswagen zurückbrachte. Videoaufzeichnungen konnten durch die Polizei gesichert werden.

Lüneburg - Dieb entwendet Parfüm

Zu einem Diebstahl in einer Drogerie kam es am 02.12 gegen 17:00 Uhr in der Innenstadt. Ein 40-Jähriger Lüneburger entwendete ein Parfum und verließ den Markt ohne dies zu bezahlen. Im Rahmen eines anderen Einsatzanlasses konnte der Dieb festgestellt werden, wobei er das Diebesgut noch mit sich führte. Da er zudem ein Messer mitführte, besteht der Verdacht des Ladendiebstahls mit Waffen.

Lüneburg - Versuchter Tageswohnungseinbruch in Wohnhaus - Täter flüchtet nach Ansprache - Zeugenhinweise

Zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus kam es am Abend des 02.12. gegen kurz vor 19:00 Uhr in der Ernst-Braune-Straße. Durch eine aufmerksame Nachbarin konnte eine Person auf dem Nachbargrundstück wahrgenommen werden, welche offensichtlich am Fenster hantierte. Durch die Nachbarin wurde daraufhin in die Richtung gerufen und der Täter flüchtete. Durch diesen wurde bereits ein Fenster beschädigt, ein Eindringen erfolgte nach ersten Erkenntnissen aber nicht. Eine Spurensicherung wurde durch die Polizei durchgeführt. Der Sachschaden beträgt 250EUR.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Leichtverletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall - Verursacher flüchtet - Zeugenhinweise

Am 02.12. gegen 17:40 Uhr kam es im Heidkoppelweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 19-jährigen Motorradfahrer und einem bisher unbekannten Pkw. Der 19-Jährige befuhr den Heidkoppelweg in Richtung der Straße Am Ebensberg. Ein entgegenkommender Pkw kam dem Motorradfahrer entgegen und fuhr mittig auf der Fahrbahn, sodass der 19-Jährige in den Grünstreifen ausweichen musste. Aus diesem Grund stürzte er, verletzte sich leicht und wurde ins Klinikum verbracht. Der Pkw entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Der Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Oldendorf (Luhe) - Pkw kommt von Fahrbahn ab - Fahrer leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Nachmittag des 02.12. im Bereich der Kreisstraße 20 zwischen dem Wetzener Kreisel und Raven. Ein 20-Jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Bmw kam vermutlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, sodass sich der Pkw überschlug und gegen einen Baum prallte. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Stillstand. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Bardowick - Die Polizei kontrolliert...

Durch die Polizei wurden am Morgen des 02.12. Geschwindigkeitskontrollen im Schwarzen Weg durchgeführt. Hierbei konnten vier Verstöße geahndet werden. Desweiteren wurden bei den kontrollierten Fahrzeugführern fünf Gurtverstöße festgestellt und geahndet.

Dahlenburg - Sachbeschädigung am Heimatmuseum - Zeugenhinweise

Zu einer Sachbeschädigung am Heimatmuseum kam es zwischen dem 30.11., 17:00 Uhr, und dem 01.12.21, 16:00 Uhr, im Marienauer Weg. Unbekannte beschädigten sechs Fensterelemente des rückwärtigen Fensters, sodass ein Sachschaden von 500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, 05851-979440, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Altkleidercontainer aufgebrochen

Einen im Bereich der Skaterbahn Am Dömitzer Damm aufgestellten Altkleidercontainer brachen Unbekannte im Zeitraum vom 01. auf den 02.12.21 auf. Ob etwas gestohlen wurde, steht nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - auf glatter Fahrbahn verunfallt - verletzt

Auf glatter Fahrbahn verunfallte ein 19 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford Fiesta in den Morgenstunden des 03.12.21 auf der Kreisstraße 41. Der junge Mann gegen 08:30 Uhr in einer Linkskurve ins Rutschen gekommen und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er kam auf einem Feld zum Stehen. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro.

Uelzen - "Tatort Einkaufswagen" - Polizei mahnt zur Umsicht! - Tragen Sie Ihre Wertsachen am Körper!

In den letzten Tagen kommt es in den Regionen Lüneburg und Uelzen wieder vermehrt zu Taschendiebstählen im Umfeld von Einkaufsmärkten.

Dabei nutzen die Täter günstige Gelegenheiten: Sie greifen in Taschen, die in Einkaufswagen abgelegt wurden und nutzen Ablenkungen durch den Einkauf aus.

Geschädigte eines solchen Diebstahls wurde in den frühen Nachmittagsstunden des 02.12.21 gegen 14:30 Uhr u.a. eine 72-Jährige bei einem Einkaufsmarkt in der Hugo-Steinfeld-Straße in Uelzen-Westerweyhe. Dabei gelangten Diebe unbemerkt an die am Einkaufswagen hängende Handtasche und konnten die Geldbörse inkl. EC-Karte mitnehmen. Es wurde im Anschluss ein vierstelliger Euro-Betrag abgehoben. "Frohe Weihnachten! )o;".

Gleiches passierten gegen 12:45 Uhr,13:30 Uhr und 15:00 Uhr einer 80-Jährigen in einem Einkaufsmarkt in der Holdenstedter Straße in Veerßen, einer 74-Jährigen in einem Einkaufsmarkt in der Celler Straße und einer 87-Jährugen in einem Markt in der Nordallee. Auch hier verschwanden die Geldbörsen unbemerkt aus der Handtasche bzw. Turnbeutel, der am Einkaufswagen befestigt war.

In diesem Zusammenhang mahnt die Polizei ...

Tragen Sie Wertgegenstände am Körper (möglichst in verschließbaren Taschen)! Legen Sie keine Handtaschen im Einkaufswagen ab!

... "Seien Sie schlauer als der Klauer!"

Bad Bodenteich - renitente Ladendiebinnen - von Mitarbeiterin gestoppt

Zwei 19 und 37 Jahre alte Ladendiebinnen aus dem Landkreis Celle ertappte eine Mitarbeiterin in den Nachmittagsstunden des 02.12.21 beim "Klauen". Die beiden Frauen hatten gegen 15:00 Uhr versucht Nahrungsmittel und andere Gegenstände beim "Einkauf" in einem Discounter in der Neustädter Straße mitgehen zu lassen. Als sich die Mitarbeiterin den Frauen in den Weg stellte, schlug die 19-Jährige die Frau mit der Faust auf die Brust. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Uelzen - "Kollision"

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 02.12.21 in der Esterholzer Straße. Eine 18 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Polo wollte gegen 13:00 Uhr von Esterholz in Fahrtrichtung Uelzen kommend nach links auf die Bundesstraße 4 abbiegen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Pkw Dacia eines 42-Jährigen. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 8.000 Euro.

Uelzen, OT. Riestedt - Sattelzug verunfallt nach Reifenplatzer - schwer verletzt

Aufgrund eines Reifenplatzes verunfallte ein 58 Jahre alter Fahrer eines Sattelzugs DAF in den Nachmittagsstunden des 02.12.21 auf der Bundesstraße 191. Der Sattelzug war gegen 17:00 Uhr in Richtung Dannenberg unterwegs, als der Reifen platzte. Der Sattelzug kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Straßenbäumen und kam auf einem Acker zum Stehen. Der 58-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

