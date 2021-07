Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 16.07.2021, zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz vor der Bäckerei Barbarossa in der Wormser Landstraße 29 in Bobenheim-Roxheim. Der graue Citroen der Geschädigten wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, im Bereich des hinteren linken Stoßfängers, beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500EUR. Wer kann Hinweise zur Tat oder zum Täter geben?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

