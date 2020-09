Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Garagenaufbruch

53945 Blankenheim Hüngersdorf (ots)

Drei Fahrräder, einen Rasenmäher und diverses Werkzeug entwendeten Diebe bei einem Einbruch in eine Garage an der Straße "Im Pesch". Als der Eigentümer am heutigen Dienstagmorgen (05.45 Uhr) seine Garage öffnen wollte, bemerkte er die bereits geöffnete Garagentür. Unbekannte hatten in der vergangenen Nacht die Tür aufgehebelt und die hochwertigen Fahrräder sowie die andere Beute gestohlen. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro- Bereich.

