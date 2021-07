Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 15.07.2021, ca. 14:00 Uhr, bis zum 16.07.2021, ca. 18:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung in der Georg-Metz-Straße in Frankenthal. Hierbei wurde der geparkte, schwarze BMW, Typ 116i, eines 30-jährigen Geschädigten im Bereich der Motorhaube zerkratzt und eingedellt. In der Nacht zum 16.07.2021 wurden durch Anwohner lautstarke Streitigkeiten im Bereich des Tatortes wahrgenommen. Ob diese mit der Tat in Verbindung stehen, ist bisher unklar. Wer kann Hinweise zur Tat oder zum Täter geben?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell