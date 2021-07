POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Täter ermittelt

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am 11.07.2021, gegen 13:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an der Globus-Tankstelle im Südring in Bobenheim-Roxheim. Der Täter fuhr mit seinem PKW vom Tankstellengelände, während sich der Zapfhahn der Tanksäule noch im Fahrzeug befand. Der Zapfhahn riss daraufhin ab und der Täter entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Täter konnte im Nachgang ermittelt werden. Diesen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

