POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest - Radfahrer übersieht geparkten Pkw Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00.35 Uhr, befuhr ein 27 Jahre alter Soester mit seinem Fahrrad die Brüder-Walburger-Wallstraße. In Höhe Haus Nummer 5 kollidierte er mit einem geparkten Pkw. Durch die Kollision zog sich der Soester Verletzungen zu die eine Versorgung durch den Rettungsdienst erforderlich machten. Da der Radfahrer offensichtlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutprobe angeordnet und durchgeführt. (AG)

Erwitte - Rotlicht nicht beachtet - leicht verletzt Am Samstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, befuhr eine 56 jährige Lippstädterin mit einem Skoda Fabia die Soester Straße in Erwitte in Richtung Soest. Zur gleichen Zeit befuhr ein 66 jähriger Erwitter mit einem VW den Glasmerweg und beabsichtigte nach links auf die Soester Straße abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen beachtete die Erwitterin das Rotlicht der Lichtzeichenanlage nicht. In Folge dessen kam es im Einmündungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Fahrer des VW wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung des Verletzten vor Ort. Im Anschluss wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (AG)

