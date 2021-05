Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ "Wir tragen Helm - und du?" Landkreis und Polizei veranstalten Fotowettbewerb +++

Landkreis Verden (ots)

Der Landkreis Verden und die Polizeiinspektion Verden/Osterholz veranstalten über ihre Accounts in den sozialen Medien einen Fotowettbewerb, zu dem sie gerne einladen möchten!

Es geht um das Thema "Fahrradhelm", das im Kontext des länderübergreifenden Aktionstages "sicher.mobil.leben" unter dem Titel "Radfahrende im Blick" steht. Am heutigen Mittwoch werden sowohl Kontroll- als auch Präventionsaktionen in der gesamten Polizeiinspektion Verden/Osterholz durchgeführt. Ziel ist noch mehr Verständnis und Rücksicht anderer Verkehrsteilnehmer/-innen für Radfahrende zu wecken und Radfahrende für eigene Gefahrenmomente zu sensibilisieren.

"Wir finden Helmtragen ist cool" sagt Anika Wrede, Verkehrssicherheitsberaterin, "und außerdem kann man als Radfahrer/-in mit einem Helm seinen Kopf vor schweren Verletzungen schützen!" Immerhin ist der Kopf ein sehr schutzbedürftiger Körperteil. Ein gebrochener Arm ist ärgerlich und schmerzhaft, heilt aber in der Regel gut wieder ab. Bei einer Kopfverletzung sind die Folgen oft sehr viel schwerwiegender. Aber jede/-r Radfahrende hat die Möglichkeit seinen Kopf zu schützen - mit einem Fahrradhelm! "Es freut mich sehr, dass immer mehr Erwachsene ebenfalls als gutes Vorbild vorangehen und einen Helm tragen." so Wrede weiter. Es gibt zwar keine gesetzliche Verpflichtung dafür, aber doch eine dringende polizeiliche Empfehlung. Um auf das Thema nochmal aufmerksam zu machen, wird es nun gemeinsam mit dem Landkreis Verden einen Fotowettbewerb geben. Bis zum 21.05.2021 kann man ein Bild mit Fahrradhelm per E-Mail an: www.praevention@pi-ver.polizei.niedersachsen.de" class="uri-ext outbound" rel="noopener">www.praevention@pi-ver.polizei.niedersachsen.de senden. "Ob lustiges, authentisches oder kreatives Foto... Egal! Wir möchten möglichst viele Radfahrende mit Helm sehen" sind sich Landkreis und Polizei einig.

Alle eingesandten Fotos werden auf den Accounts bei Instagram (polizei.verden.osterholz) und Facebook (PHK Helge Cassens) veröffentlicht.

Und unter allen Einsendungen werden fünf attraktive Preise verlost, die der Landkreis Verden stiftet. "Es lohnt sich!" verrät Christian Groth, Leiter Fachdienst Verkehr, "Und vor allem lohnt es sich, einen Helm zu tragen!"

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell