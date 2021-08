Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Sieveringen - Rennradfahrer stürzt - Krankenwagen

Ense (ots)

Ein 25-jähriger Werler befuhr am Donnerstag (12. August) mit einem Bekannten gegen 22.15 Uhr die L745 in Richtung Volbringen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Rennradfahrer plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Der Bekannte vermutet, dass der Werler beim Befahren eines Schlagloches das Gleichgewicht verloren haben könnte. Ein Rettungswagen brachte den leicht Verletzten nach dem Sturz mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell