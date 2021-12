Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Tödlicher Verkehrsunfall nach Überholvorgang ++ Kollision mit dem Gegenverkehr ++ 74-Jährige verstirbt am Unfallort ++ 22-Jähriger schwer verletzt ++

Lüneburg (ots)

Uelzen, OT. Molzen

Zu einem folgeschweren Verkehrsunfall kam es in den späten Nachmittagsstunden des 09.12.21 auf der Kreisstraße 3 zwischen Molzen und Uelzen. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte ein 22 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi A6 gegen 17:20 Uhr in Fahrtrichtung Molzen auf gerader Strecke einen vor ihm fahrenden Pkw überholt. Dabei übersah er eine entgegenkommende 74 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW, so dass beide Fahrzeuge frontal kollidierten. Die 74-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte der Feuerwehr befreit werden. Sie verstarb kurz darauf an ihren schweren Verletzungen im Rettungswagen.

Der 22-Jährige wurde durch den Unfall ebenfalls schwer verletzt und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Kreisstraße musste für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen teilweise voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

