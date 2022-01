Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend kam es um 22.35 Uhr in Murr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Der 19-jährige Fahrer einer Mercedes E-Klasse befuhr die Bietigheimer Straße in Richtung Ortsmitte. Der 34-jährige Fahrer eines VW-Passat befuhr die Bietigheimr Straße in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe der Einmündung in den Benninger Weg kam der Fahrer des VW-Passat aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit der Mercedes E-Klasse zusammen. Beim Fahrer des VW-Passat konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es waren zwei Rettungswagen sowie vier Streifenwagenbesatzungen vor Ort. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 50.000 Euro.

