Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Kellerbrand in Reihenhaus

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagabend gegen 18:30 Uhr kam es in einem Reihenhaus in der Kirchheimer Straße in Bönnigheim aus bislang unbekannter Ursache zu einem Kellerbrand. Die Bewohner des Reihenhauses konnten zuerst einen Rauchgeruch feststellen und bemerkten dann, dass ein Feuer im Keller ausgebrochen war. Daraufhin verließen alle Bewohner unverletzt das Haus und informierten sofort die integrierte Leitstelle in Ludwigsburg. Die umliegenden Häuser um das Brandobjekt wurden vorsorglich geräumt. Aufgrund des Kellerbrands ist das Reihenhaus nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 bis 30.000 Euro. Für die Löscharbeiten war die Kirchheimer Straße für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehren Bönnigheim und Besigheim waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 25 Wehrleuten vor Ort. Eine Rettungswagenbesatzung war ebenfalls am Brandobjekt, verletzt wurde jedoch niemand.

