POL-LB: Sindelfingen: Unfall hat eine Schwerverletzte und hohen Sachschaden zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen ereignete sich gegen 01.10 Uhr in der Neckarstraße gegenüber der Shell-Tankstelle ein Verkehrsunfall, wobei eine 64-jährige Citroen-Lenkerin schwer verletzt wurde. Aus bislang unbekannter Ursache kam die 64-Jährige, die zuvor vom Bahnhof aus Richtung Hanns-Martin-Schleyer-Straße fuhr, mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte dabei ein Schild, einen Baum und die Ecke bzw. Fassade eines Mehrfamilienhauses, ehe der Pkw dort auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Die Fahrerin kam schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit war und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 70.000 Euro geschätzt. Vor Ort waren die Feuerwehr Sindelfingen mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug sowie einem Notarzt. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zeitweise fünf Streifenbesatzungen im Einsatz.

