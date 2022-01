Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: zwei Scheiben eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag trieb ein noch unbekannter Täter in der Altensteiger Straße in Böblingen sein Unwesen. Der Unbekannte schlug das hintere sowie das vordere Fenster der Beifahrerseite eines Opel ein. Der Opel stand auf einem Parkplatz, der zu einem Mehrfamilienhaus gehört. Rund sechs Wochen zuvor, zwischen dem 7. und dem 8.Dezember 2021, beschädigte vermutlich derselbe Täter beide Fenster der Fahrerseite desselben Autos. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf eine vierstellige Summe. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell