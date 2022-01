Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: 19-Jährige leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Vorfall am Donnerstag in Ditzingen muss sich eine 19-Jährige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Polizeibeamte waren am Donnerstag gegen 13:35 Uhr zum Pausenhof der Realschule im Gröninger Weg gerufen worden, nachdem die junge Frau dort Passanten angepöbelt hatte. Beim Erblicken der Polizeistreife versuchte die 19-Jährige zu flüchten, wurde von den Polizisten aber festgehalten. Dagegen wehrte sich die 19-Jährige mit Schlägen und Tritten und beleidigte die eingesetzten Beamten mehrfach. Letztlich musste sie mit einer Handschließe gefesselt und zum Polizeirevier gebracht werden. Ihr wurde ein Platzverweis für das Schulgelände erteilt, bevor sie wieder auf freien Fuß entlassen wurde. Ein Polizeibeamter zog sich bei dem Einsatz leichte Verletzungen zu.

