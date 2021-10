Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

BAB 19, Güstrow (ots)

Am 05.10.2021 kam es gegen 14:50 Uhr auf der BAB 19, Fahrtrichtung Rostock, in der Anschlussstelle Güstrow-Süd, zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Der 23- jährige afghanische Fahrzeugführer verlor aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw. Der Seat kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit mehreren Bäumen, welche sich in der Mitte der Anschlussstelle befinden. Der Fahrer wurde leicht- und der Beifahrer schwerverletzt, beide Personen kamen in umliegende Krankenhäuser. Am Seat entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Thomas Sündram, Autobahnpolizeirevier Linstow

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell