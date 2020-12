Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen - Langfinger macht Beute

Eine Geldbörse nahm ein Unbekannte am Dienstag in Mühlhausen an sich.

UlmUlm (ots)

Ein 39-Jähriger hatte seine Jacke in einem Pausenraum einer Mühlhausener Firma deponiert. In seiner unbeaufsichtigten Jacke befand sich seine Geldbörse. Ein Unbekannter nahm diese zwischen 6 und 11.30 Uhr an sich. Neben Bargeld fehlen dem 39-Jährigen nun sein Ausweis, Führerschein und weitere wichtige Karten.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen Diebstahl. Sie rät, Taschen und Rucksäcke niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Auch nicht kurz.

