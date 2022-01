Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Vorfahrtsverletzung führt zu Unfall

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 10.000 Euro kam es am Donnerstag gegen 22:00 Uhr im Einmündungsbereich der Pfarrwiesenallee und dem Hornisgrindewegs in Sindelfingen. Ein 18-jähriger BMW-Lenker wollte vom Hornisgrindeweg kommend in die Pfarrwiesenallee einbiegen. Dabei stieß er mit dem bevorrechtigten KIA eines 43-Jährigen, der die Pfarrwiesenallee aus Richtung Leonberger Straße kommend befuhr. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben unverletzt.

