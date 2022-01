Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen/B 464: Unfall beim Spurwechsel

Ludwigsburg (ots)

Leicht verletzt wurde ein 58-jähriger VW-Fahrer am Donnerstagmorgen gegen 06:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 464 zwischen Holzgerlingen-Nord und Holzgerlingen-Altdorf. Ein 46 Jahre alter LKW-Fahrer übersah mutmaßlich beim Wechsel von der rechten auf linke Fahrspur den dort bereits fahrenden VW und es kam zur Kollision. Durch den Zusammenstoß drehte sich der PKW mehrmals um die eigene Achse. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell