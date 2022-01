Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Unfallverursacher fährt gegen Zaun und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Im Schickhardt-Ring in Benningen am Neckar kam es zwischen Mittwoch 17:30 Uhr und Donnerstag 09:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker fuhr aus bislang unbekannter Ursache gegen den Außenzaun eines Firmenareals. Hierdurch wurde der Zaun verbogen und es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Aufgrund des Schadenbildes könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lkw gehandelt haben. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, 07144 900-0, ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen sich zu melden.

