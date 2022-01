Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Sachbeschädigungsserie

Ludwigsburg (ots)

Zwischen dem 02. und dem 18. Januar verübte vermutlich ein und derselbe Täter drei Sachbeschädigungen zum Nachteil der Kirchlichen Sozialstation in der Karl-Heinz-Lütz-Straße in Großsachsenheim. Zunächst wurde ein Opel, der unter dem Carport der Sozialstation abgestellt war, zerkratzt. Im weiteren Verlauf wurde das Hinweisschild, das sich vor dem Gebäude bzw. dem Carport befindet, vom Täter abgerissen und unweit des Gebäudes entsorgt. Am Dienstag riss der Unbekannte zwischen 16.00 Uhr und 21.00 Uhr den Tankdeckel eines VW, der wiederum unter dem Carport stand, ab und warf ihn in der Nähe des Fahrzeugs auf den Boden. Insgesamt dürfte sich der Gesamtsachschaden auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0, zu melden.

