Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Größerer Rettungseinsatz wegen Person auf einem Dach

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 01.04.2021, gegen 10.00 Uhr, wurde der Polizei ein Gebäudebrand in der Brombacher Straße mitgeteilt. Es wäre schwarzer Rauch aus dem Dach sichtbar. In dem leerstehenden Gebäude konnten die Feuerwehr und Polizei kein offenes Feuer mehr feststellen. In einem Zimmer fanden sich Hinweise, dass es in diesem zuvor gebrannt haben könnte. Anschließend suchte die Polizei in dem Gebäude nach einem Obdachlosen, der wohl öfters dort nächtigen soll. Während der Suche begab sich dieser auf das Dach des Gebäudes. Gegen 11.45 Uhr konnte der Obdachlose schlussendlich dazu bewegt werden das Dach zu verlassen um sich in die Obhut der Polizei zu begeben.

Der Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt. Es waren zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Wie es genau zu dem Brand kam, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell