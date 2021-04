Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Holzstapel angezündet - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch, 31.03.2021, gegen 10.20 Uhr, entdeckte ein Zeuge in Herten, in der Verlängerung der Augster Straße, gegenüber dem Pumphäusle, einen brennenden Holzstapel unter einem Baum. Der Zeuge konnte den Brand schnell löschen. Aufgrund der geringen Brandzehrung müsste der Holzstapel erst kurz zuvor angezündet worden sein.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen.

