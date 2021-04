Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach: Sachbeschädigungen an Pkw - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Mittwoch, 31.03.2021, auf Donnerstag, 01.04.2021, wurde in Grenzach in der Rheinallee an einem geparkten Pkw, VW Tiguan, die Heckscheibe eingeschlagen. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Am Donnerstag, 01.04.2021, gegen 03.20 Uhr, wurde in Grenzach in der Hauptstraße an einem geparkten Pkw, Mazda, MX 5, der linke Außenspiegel abgetreten. Ein Zeuge sah noch zwei Jugendliche von dem Pkw in Richtung Neufeld wegrennen. Der Schaden am Mazda beträgt etwa 600 Euro.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 98900, sucht Zeugen.

