Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: In Leitplanke geprallt

Schmallenberg (ots)

Am Dienstag um 21:10 Uhr befuhr ein 51-jähriger Winterberger die L 742 in Richtung Winterberg. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Eine Blutprobenentnahme für den Winterberger wurde angeordnet.

